Banca Carige, Tria: “No nazionalizzazione, solo ricapitalizzazione temporanea”

(Teleborsa) – Nessuna nazionalizzazione, ma una ricapitalizzazione “precauzionale” e “temporanea” per Banca Carige. Lo ha ribadito oggi il Ministro dell’Economia Giovanni Tria nel corso dell’audizione davanti alle commissioni Finanze di Camera e Senato.



“L’accostamento alla nazionalizzazione appare improprio”, ha sottolineato il titolare dell’Economia, aggiungendo che “il governo auspica una soluzione privata della crisi che consenta il superamento in via definitiva delle attuali difficoltà”

Quanto alle garanzie statali, Tria ha confermato che la banca genovese ha presentato l’istanza alla BCE, che ha espresso una valutazione positiva sulla solvibilità dell’Istituto, e che il governo ed i commissari contano di “ricevere presto la relativa decisione”.

Il commissariamento? Il Ministro Tria parla di “opportunità” offerta ai commissari per superare eventuali incertezze dei mercati e rafforzare la fiducia nella banca.

