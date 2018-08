Banca Carige, Time&Life e Pop12 depositano lista per rinnovo CdA

editato in: da

(Teleborsa) – Raffaele Mincione ha depositato la propria lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige, in vista dell’Assemblea degli azionisti fissata per il prossimo 20 settembre.

E’ stato siglato un patto di sindacato con due azionisti, Gabriele Volpi e Aldo Spinelli, che si sono impegnati a votare la lista depositata.

La lista esprime Raffaele Mincione come candidato alla presidenza di Banca Carige, e Bruno Pavesi, consigliere delegato dell’Università Commerciale Luigi Bocconi nonché Presidente del MISB Bocconi, candidato alla vicepresidenza.

Paolo Fiorentino è il candidato alla guida della Banca in qualità di Amministratore Delegato.

Altri candidati sono: Luisa Marina Pasotti (già consigliere), Bruno Savio, Paola de Martini, Manuela Geranio, Alfonsino Mei, Aldo Spinelli, Massimo Catizone, Cristina Amato, Silvio de Fecondo (rappresentante azionisti di minoranza).

“Banca Carige ha necessità di proseguire spedita nel suo percorso di risanamento realizzato da Paolo Fiorentino in questi mesi, senza dispersioni o perdite di tempo prezioso che un cambio al vertice comporterebbe – ha dichiarato Raffaele Mincione, presidente di Time & Life – . Per questo la sua conferma e la presenza di consiglieri che già hanno esperienza della banca e che hanno dimostrato grande responsabilità in lista favorisce continuità. La mia candidatura a presidente vorrei fosse letta come impegno a garantire stabilità in un clima di serenità, atto a realizzare gli obiettivi condivisi.

Dopo ormai quattro anni di scontri e continui cambi di governo, ritengo che questa lista rappresenti la migliore soluzione per tutelare gli azionisti e i risparmiatori, accrescere il valore della Banca e portarla nel più breve tempo possibile ad una integrazione con un altro istituto bancario, come auspicato più volte dagli organi di vigilanza”.

Il 23 agosto scorso, Malacalza Investimenti, in qualità di azionista di Banca Carige con il 23,9586% del capitale sociale, ha presentato la propria lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. mentre il 21 agosto era stata la volta del comitato dei gestori di banca Carige, che rappresenta SGR e investitori istituzionali presenti nel capitale.