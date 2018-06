Banca Carige, Tesauro si dimette dalla carica di Consigliere e Presidente del CdA

editato in: da

(Teleborsa) – Giuseppe Tesauro si dimette dalla carica di Consigliere e Presidente del CdA di Banca Carige con efficacia immediata.

Le dimissioni sono motivate da “sopravvenute divergenze relative alla governance e gestione della Banca”.

Il Presidente dimissionario Tesauro era un Amministratore non esecutivo, non era destinatario di deleghe. Per quanto a conoscenza della

Società, Tesauro non risulta titolare di azioni della Società, non era componente dei comitati istituiti in seno al Consiglio di Amministrazione e non ha diritto a indennità o altri benefici conseguenti la cessazione dalla carica.