Banca Carige, risultati aumento capitale

(Teleborsa) – Si è concluso il periodo di sottoscrizione relativo all’aumento di capitale di Banca Carige.

Dai dati preliminari pervenuti l’aumento di capitale in opzione risulta essere stato sottoscritto per circa il 66%, pari a circa 331 milioni di euro.

A tale ammontare vanno aggiunti circa 46 milioni relativi alle adesioni pervenute nel contesto della tranche riservata ai portatori dei titoli subordinati oggetto dell’LME.

Il valore complessivo è, pertanto, pari a circa 377 milioni di euro.

Al termine del Periodo di Opzione risultano, pertanto, non sottoscritte circa 16,7 miliardi di Nuove Azioni, pari al 34% circa del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore di circa 167 milioni di euro.

L’Amministratore Delegato Paolo Fiorentino ha commentato: “scriviamo una nuova pagina della storia di Banca Carige, siamo molto soddisfatti per il risultato del nostro aumento di capitale che è andato in porto con grande successo, nonostante la difficile situazione di mercato in cui ci siamo trovati. Mi piace sottolineare che si tratta della prima volta che una Banca in difficoltà nel nostro Paese, ce l’ha fatta da sola, insieme al suo territorio. Sono stato fiducioso fin dall’inizio, ero certo che la Banca fosse viva e pulsante e ne abbiamo avuto conferma grazie al coinvolgimento determinante sia dei soci stabili sia dei nostri piccoli azionisti, che hanno fatto la loro parte”.