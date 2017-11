Banca Carige rimane nella bufera

(Teleborsa) – Stop alle negoziazioni in Borsa dei titoli emessi o garantiti da Banca Carige.

La decisione è arrivata da Consob che spiega che “l’attuale contesto informativo non garantisce la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori”.

La Commissione Nazionale per le società e la Borsa è intervenuta dopo che ieri 16 novembre è saltato l’accordo con il consorzio di garanzia per l’aumento di capitale da 560 milioni di euro. Nemmeno il CdA straordinario che è seguito e che si è protratto per tutta la giornata è riuscito ad arginare il provvedimento che ricalca quello che è successo lo scorso anno per MPS.

La Consob, dopo il flop dell’aumento di capitale della banca senese ha sospeso il titolo dalle negoziazioni. Rocca Salimbeni è rimasta a lungo fuori dalle sale operative ed è stata riammessa a Palazzo Mezzanotte solo lo scorso 25 ottobre.

Tornando a Carige, mentre il top management della banca continua a lavorare per determinare la finalizzazione del consorzio di garanzia, condizione questa imprescindibile per la realizzazione dell’operazione, anche Borsa Italiana con apposito provvedimento ha disposto la sospensione delle azioni ordinarie (CRG – Isin IT0005108763) delle azioni di risparmio (CRGR – Isin IT0005108771) e delle obbligazioni BCA CARIGE-19 132IND (Isin IT0001330411).

Ieri, 16 novembre, durante un CdA fiume, sono volate accuse al vetriolo da parte dell’azionista di riferimento Malacalza alle banche del consorzio di garanzia, “colpevoli”, a suo dire, di aver tolto il proprio sostegno a Carige.