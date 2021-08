Banca Carige riduce perdita nel semestre. Target 2021 non confermato

editato in: da

(Teleborsa) – Banca Carige chiude nil primo semestre con una perdita dimezzata a 49,9 milioni di euro, rispetto ai 97,8 milioni registrati nei primi cinque mesi del 2020 (periodo gestione ordinaria febbraio-giugno). L’andamento economico del secondo trimestre evidenzia un recupero reddituale a -10,1 milioni di euro dai -39,7 del primo trimestre 2021 e dai -42,7 milioni del secondo trimestre 2020.

In crescita le componenti core dei ricavi (margine di interesse e commissioni nette) sia rispetto ai 6 mesi 2020 (+16,7%) sia rispetto al primo trimestre 2021 (+8,9%). La crescita risulta particolarmente significativa per il margine di interesse a 74,7 milioni ( +30,1% rispetto allo scorso anno), ma anche le commissioni nette, pari a 112,6 milioni, mostrano una accelerazione dell’8,9% al netto di componenti oneoff per 107,4 milioni.

“Carige mantiene il suo forte presidio sulla qualità degli asset creditizi e prosegue nella marcia di recupero della redditività che diverrà più significativa nel corso dei prossimi trimestri in parallelo con il completamento delle varie attività previste nel piano”, afferma l’Ad Francesco Guido, aggiungendo “i progressi sono il risultato della forza del suo Personale e della fiducia confermata da centinaia di migliaia di famiglie e imprese”.

Banca Carige annuncia che “il target per il 2021 non può essere puntualmente confermato” e stima l’uscita dallo scenario pandemico da Covid-19 a partire dall’esercizio 2022, anno per il quale conferma linee strategiche e i target definiti nella review del piano annunciata nel primo trimestre 2021.