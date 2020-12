Banca Carige, morto il presidente Calandra Buonaura

editato in: da

(Teleborsa) – È morto Vincenzo Calandra Buonaura, presidente di Banca Carige, professore universitario di Diritto Commerciale ed ex consigliere di Unicredit. Calandra Buonaura era stato nominato presidente dell’istituto ligure il 31 gennaio di quest’anno, dopo la fine della gestione commissariale.

Nato a Reggio Emilia il 21 agosto del 1946 e laureato in Giurisprudenza all’Università di Modena, è stato avvocato libero professionista e professore universitario. Dal 1973 al 2008 all’Università di Modena e dal 2008 alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Alma Mater” di Bologna, dove ha insegnato Diritto Commerciale. Prima di approdare in Carige al fianco dell’amministratore delegato Francesco Guido, Calandra Buonaura era stato membro del consiglio di amministrazione di Unicredit e Unicredit Private Banking (dal 2012 al 2018 aveva anche assunto la carica di vice presidente della banca). Dal 2007 al 2008 aveva fatto parte del supervisory board di Unicredit Bank Austria e, dal 2000 al 2009, aveva ricoperto la carica di presidente di Carimonte Holding. Dal 2012 al 2018 era anche stato membro del consiglio di amministrazione dell’Associazione Bancaria Italiana.

“Il pur breve periodo di lavoro trascorso insieme è stato sufficiente per apprezzare immediatamente non soltanto l’elevatissima statura professionale del professore, l’equilibrio e la profondità dell’esperienza, ma anche il tratto di umanità, cordiale e sincera, che lo rendeva assolutamente prezioso – ha commentato Francesco Guido, amministratore delegato di Carige – Al dolore di tutti unisco il mio personale dolore, avendolo sempre avuto al mio fianco e ricevendo costantemente parole di incoraggiamento e appoggio assolutamente concreto. Non ho avuto il tempo di dirgli fino in fondo quanto gli fossi profondamente grato e quanto mi sentissi onorato della sua amicizia. Prego affinché Dio lo accolga subito fra le sue braccia”.