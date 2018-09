Banca Carige, Mincione: priorità mettere in sicurezza la banca

editato in: da

(Teleborsa) – Il giorno dopo l’assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Banca Carige, Mincione ha deciso di concentrarsi sul futuro dell’istituto mettendo in secondo piano i diverbi con Malacalza. “Basta con le dispute sulla Carige, perché è il momento di mettere in sicurezza la banca – ha dichiarato il finanziere titolare della POP12 – . Non è il momento di continuare con le dispute bisogna da subito iniziare a lavorare per la messa in sicurezza della banca, lo dobbiamo ai dipendenti e al territorio. Per questo – aggiunge Mincione – auspico la massima collaborazione con il resto del board, composto da professionisti di altissimo livello”.

Ieri, 20 settembre 2018, è nato il nuovo Board di Banca Carige. La lista di Malacalza Investimenti, che ha una partecipazione del 27,55% nell’Istituto ligure, ha ottenuto sette poltrone, quella del patto guidato da Raffaele Mincione (9,99% del capitale sociale dopo il pronunciamento del Tribunale di Genova) ne ha ottenute tre mentre ad Assogestioni va un rappresentante.

Il nuovo Presidente di Carige, proclamato durante l’assemblea, è Pietro Modiano mentre il vice presidente è Lucrezia Reichlin.

Questi, in ordine di quozienti di voti raccolti, i componenti del nuovo Board: Pietro Modiano (lista Malacalza), Raffaele Mincione, Lucrezia Reichlin, Fabio Innocenzi, Giulio Gallazzi, Bruno Pavesi, Sefano Lunardi, Salvatore Bragantini, Luisa Marina Pasotti, Francesca Balzani e Lucia Calvosa. Quest’ultima è in realtà risultata la dodicesima eletta ma è stata “recuperata” in virtù delle norme sulle quote rosa, al posto di Angelo Busani, che era risultato l’undicesimo eletto.

Prematuro parlare di fusioni e aumenti di capitale per Mattia Malcalza, azionista di Malacalza Investimenti. “Per vendere una mia azienda ci ho messo due anni, parlarne così dopo un’assemblea mi sembra una cosa prematura, qualcuno l’ha fatto ed è stato smentito”. Relativamente a una ricapitalizzazione, invece, Malcalza ha detto: “è un po’ presto per parlare di aumento di capitale ma noi continueremo a fare il massimo delle nostre possibilità” per sostenere la banca.