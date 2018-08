Banca Carige, Malacalza Investimenti presenta lista per il CdA

editato in: da

(Teleborsa) – Malacalza Investimenti, in qualità di azionista di Banca Carige con il 23,9586% del capitale sociale, comunica di aver presentato la propria lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione in vista dell’Assemblea dei Soci del prossimo 20 settembre.

Nella composizione della lista, Malacalza Investimenti ha individuato professionalità di elevato profilo e con profonda conoscenza del settore bancario che hanno offerto la loro disponibilità e le loro competenze per perseguire con il massimo impegno il rilancio di Banca.

La lista presentata da Malacalza Investimenti è così composta: Modiano Pietro, Reichlin Lucrezia, Innocenzi Fabio, Lunardi Stefano, Bragantini Salvatore, Balzani Francesca, Calvosa Lucia, Del Prete Chiara, Bergero Luisella, Dagnino Stefano.