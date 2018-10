Banca Carige, incarico a UBS per valutare possibili alleanze strategiche

editato in: da

(Teleborsa) – Il CdA di Banca Carige ha approvato la cessione di un portafoglio di posizioni Unlikely To Pay (UTP) di circa 366 milioni di euro di Gross Book Value (GBV) a Bain Capital Credit LP. Il Consiglio ha dato mandato all’Amministratore Delegato di finalizzare la cessione del portafoglio.

In merito alla predisposizione del Capital Conservation Plan è confermata la data del 30 novembre.

Le delibere inerenti le misure volte al rispetto del Total Capital Ratio – spiega una nota della banca – verranno comunque assunte entro la data di approvazione dei risultato al 30 settembre prevista per il 12 novembre 2018.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha conferito mandato a UBS in qualità di financial advisor per esplorare la possibilità di alleanze strategiche, “dando seguito a quanto comunicato l’11/10/2018 e fermo restando il forte impegno del Consiglio e di tutto il personale a proseguire appieno il turnaround operativo della banca”.