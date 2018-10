Banca Carige, Fitch taglia rating. La banca esclude possibilità fallimento

editato in: da

(Teleborsa) – Fitch impugna la scure e taglia il rating di lungo termine di Banca Carige, a CCC+ da B- e il viability rating a ccc+ da b- con prospettive negative.

Secondo l’agenzia di rating il fallimento della banca inizia a diventare una “reale possibilità dal momento che sarà una sfida per l’istituto rafforzare il capitale, il che potrebbe alla fine portare a un intervento del regolatore”.

Smentisce qualsiasi ipotesi di fallimento la banca genovese, ritenendo “doveroso precisare che nelle interlocuzioni con i Regulators non è mai stato espresso alcun riferimento a una eventuale possibilità di fallimento. Si evidenzia a riguardo che il CET1, indice che misura la solvibilità della Banca, è in linea con i requisiti previsti dalla Vigilanza“.

Banca Carige, riservandosi valutazioni sull’operato di Fitch, sottolinea inoltre che l’Agenzia non ha tenuto conto dei progressi realizzati dopo l’assemblea degli azionisti in tema di governance e di sostegno finanziario degli azionisti.

Ieri 10 ottobre 2018, si è inoltre tenuto il programmato incontro con BCE, che è stato costruttivo in ottica di percorso per il rispetto dei requisiti sull’Overall Capital Requirement 2018 e si sono analizzate le prospettive future anche in vista della valutazione di possibili alleanze.