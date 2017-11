Banca Carige e Credito Valtellinese sospese per eccesso di rialzo

(Teleborsa) – Sotto i riflettori anche oggi le azioni Banca Carige e Credito Valtellinese.

Tra una sospensione e l’altra per eccesso di rialzo il titolo Banca Carige riesce a fare prezzo. Le azioni dell’istituto ligure hanno registrato un progresso del 36,85% a 0,1259 euro, per poi tornare quasi subito in asta (+55,43%).

Si tratta di un rimbalzo, visto che ieri le azioni della banca genovese hanno perso il 37,5% in vista dell’aumento di capitale iperdiluitivo al prezzo di 1 centesimo che dovrebbe partire domani.

Rinviato al rialzo anche il titolo Credito Valtellinese (+22,05%), che sembra beneficiare anche oggi di ricoperture dopo le pesanti perdite precedenti sull’annuncio di un maxi-aumento di capitale fino a 700 milioni di euro.