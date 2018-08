Banca Carige, dimissioni del consigliere Ilaria Queirolo

editato in: da

(Teleborsa) – Ilaria Queirolo si è dimessa dal CdA di Banca Carige. Il Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato Remunerazione ha

rassegnato in data odierna, 6 agosto 2018, le proprie dimissioni dalla carica con effetto immediato. Lo comunica la banca in una nota, precisando che Queirolo: (i) era un Amministratore indipendente e non esecutivo; (ii) non era destinataria di deleghe (iii) per quanto a conoscenza della Società, non risulta titolare di azioni della Società stessa e (iv) non ha diritto ad indennità o altri benefici conseguenti la cessazione della carica.