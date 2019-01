Banca Carige, Di Maio: “Stiamo seguendo con molta attenzione la vicenda”

editato in: da

(Teleborsa) – Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio si dice “non preoccupato di quanto sta avvenendo” alla Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, commissariata dalla BCE per impasse di Governance. Nella bufera il socio di riferimento di Banca Carige, Malacalza, che a dicembre, tramite l’omonima “Malacalza investimenti”, non aveva votato l’aumento di capitale per l’istituto di credito. Un segnale, giudicato in maniera negativa dalla Commissione di Vigilanza dell’Eurotower che ieri ne ha disposto il commissariamento.

“Stiamo seguendo con molta attenzione la vicenda”, ha assicurato Luigi Di Maio, chiamato in causa questa mattina dai sindacati di Banca Carige, che sperano in una convocazione al MISE.