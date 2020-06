editato in: da

(Teleborsa) – Banca Carige annuncia le dimissioni dei Angelo Barbarulo, Vice Presidente della Banca e Presidente del Comitato Rischi, per motivi

personali.

La Banca, ringraziando Barbarulo per il grande impegno profuso in questi primi mesi di gestione post commissariale di Carige, ricorda che il nuovo Vice Presidente sarà nominato dall’Assemblea dei soci in occasione della prima seduta utile.