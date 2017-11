Banca Carige, Consob sospende dalle negoziazioni i titoli

(Teleborsa) – La Consob dispone la sospensione dalle negoziazioni dei titoli emessi o garantiti da Banca Carige nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani nei quali i suddetti titoli sono ammessi alle negoziazioni.

“L’attuale contesto informativo non garantisce la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori”, spiega la nota della Commissione Nazionale per le società e la Borsa.

Ieri, 16 novembre è saltato l’accordo con il consorzio di garanzia per l’aumento di capitale da 560 milioni di euro. E’ seguito un CdA straordinario che si è protratto per tutta la giornata e da cui è emerso che il top management della banca continua a lavorare per determinare la finalizzazione del consorzio di garanzia, condizione questa imprescindibile per la realizzazione dell’operazione.