Banca Carige cede lo 0,07% della Banca d’Italia

(Teleborsa) – Banca Carige ha ceduto 20 quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia del valore nominale di 25.000 euro ciascuna alla Fondazione Banca del Monte di Lucca a un prezzo pari al valore nominale complessivo di 500 mila euro, coincidente con il costo storico. Contestualmente, Banca Carige ha ceduto a Banca del Veneto Centrale (Gruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano) 200 quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia del valore nominale di 25.000 euro, per complessivi 5 milioni di euro.

Queste operazioni sono in linea con quanto previsto dal Piano Strategico (cessione delle quote di Banca d’Italia in eccesso rispetto alla partecipazione del 3% fruttifera di dividendi). Dopo questa doppia cessione, pari complessivamente allo 0,07% del capitale della Banca d’Italia, il Gruppo Carige detiene ancora 9.422 quote, pari al 3,141%.