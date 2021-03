Banca Carige, CdA approva bilancio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Banca Carige ha realizzato perdite nette per 251,6 milioni di euro nell’esercizio 2020, il risultato definitivo è superiore ai -185,3 milioni dei dati preliminari diffusi a fine febbraio.

Confermato il risultato ante imposte, in rosso per 161,1 milioni, il CdA ha valutato in 66,3 milioni di euro le imposte differite non ascrivibili in bilanci, a seguito della valutazione sulle probabilità di recupero nel tempo delle attività’ fiscali differite (DTA – Deferred Tax Assets) e ha così rivisto il risultato netto definitivo.

Al 31 dicembre 2020, a livello consolidato, il complesso delle DTA iscritte a bilancio ammonta quindi a 827 milioni mentre le DTA fuori bilancio salgono a 491 milioni.



Il CdA ha deliberato “in via meramente prudenziale” di sottoporre all’assemblea straordinaria degli azionisti, da tenersi in concomitanza con l’Assemblea ordinaria del 20 aprile 2021, “una proposta di riduzione facoltativa del capitale sociale a copertura delle perdite portate a nuovo, previo utilizzo delle riserve disponibili a tal fine. La prospettata riduzione del capitale non ha alcun effetto sui coefficienti di vigilanza della banca”.