Banca Carige, Capital Investment rileva il 5,42%

(Teleborsa) – Capital Investment Trust, attraverso le sue controllate Pop12 e Time & Life, ha acquisito 3 miliardi di azioni di Banca Carige, corrispondente al 5,428% del capitale della banca.

“Sebbene da 35 anni viva fuori dall’Italia, questo rimane il mio Paese e sono orgoglioso di poter continuare ad investire qui. Carige – ha commentato Raffaele Mincione, presidente di Time & Life – è una banca storica, molto radicata sul territorio, sebbene ora si trovi in una fase complessa. Sono convinto non solo che la Banca abbia un grande potenziale e quindi possa essere un’opportunità di investimento per noi, ma anche che in Italia si stia aprendo uno scenario di ripresa che la comunità finanziaria internazionale non può che guardare con interesse”.