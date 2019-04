Banca Carige, BCE estende termine scadenza offerte fino a metà maggio

editato in: da

(Teleborsa) – La BCE ha esteso il termine ultimo per la presentazione delle offerte vincolanti di acquisto per Banca Carige, “fino alla metà di maggio”. Un mese in più rispetto alla scadenza del 5 aprile, di fatto già superata.

Lo scrive il quotidiano tedesco Handelsblatt secondo cui sarebbe stato quindi concesso più tempo al fondo statunitense BlackRock per presentare la propria proposta per rilevare l’istituto di credito genovese, in amministrazione controllata da parte della BCE dopo la dichiarazione di fallimento.

Handelsblatt ricorda che BlackRock è finora l’unico acquirente interessato che sta valutando un’offerta per la banca italiana, dopo il ritiro del fondo di investimento statunitense Varde Partners.