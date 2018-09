Banca Carige: assemblea elegge sindaco Stefania Bettoni, vince Malacalza

editato in: da

(Teleborsa) – Riflettori puntati sull’assemblea di Banca Carige, con lo scontro Malacalza-Mincione in primo piano per la scelta dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L’assise si apre con il 64,2% del capitale “al lordo delle quote congelate” ai pattisti, che non possono votare oltre il 9,9% del capitale. Lo ha dichiarato il Presidente dell’assemblea, Giulio Gallazzi, in avvio dei lavori. “Mi auguro – ha affermato Gallazzi – che questa sia un’assemblea costruttiva e che sia possibile esprimersi e contribuire a una decisione di importanza capitale per la banca”.

Intanto Stefania Bettoni, proposta da Malacalza Investimenti, è stata eletta sindaco effettivo di Carige, ottenendo più voti di quella proposta dalla Pop 12 di Mincione. Bettoni ha ricevuto il 55,77% dei voti espressi in assemblea (32,6% del capitale totale) mentre la candidata di Mincione, Stefani Clerici, ha ricevuto il 34,77% del capitale presente (20,2% del capitale totale).

Si passa ora alla nomina dei membri del CdA.

Intanto, ieri 20 settembre, il Board di Carige ha preso atto delle decisioni della BCE, già notificata il 14 settembre. La Banca Centrale Europea non ha approvato il piano di conservazione del capitale presentato il 22 giugno. L’Eurotower ne ha chiesto uno nuovo entro fine novembre, che contenga l’ipotesi di una fusione.

Non è di questo parere Pietro Modiano, candidato alla presidenza dell’istituto ligure da Malacalza Investimenti. Facendo il suo ingresso all’assemblea, alla domanda se Banca Carige va prima fusa con un’altra banca o ristrutturata?, Modano ha risposto: “prima ristrutturare”.

Raffaele Mincione, azionista di Carige, da parte sua non si sbilancia sulla richiesta di autorizzazione per superare la soglia del 10% del capitale assieme agli altri azionisti del patto di sindacato, Gabriele Volpi e Aldo Spinelli. “Vediamo se c’è l’opportunità, se è il caso la chiederemo”, ha detto prima di entrare in assemblea.