Balzo di Carrefour su allentamento norme su pass in centri commerciali

(Teleborsa) – Rialzo marcato per Carrefour, che tratta in utile dell’1,67% sui valori precedenti, attestandosi a 15,79. Il titolo del colosso francese della grande distribuzione beneficia dell’allentamento – da parte delle autorità francesi – delle regole sull’obbligo di presentare un pass sanitario per accedere ad alcuni grandi centri commerciali.

“Elimineremo l’obbligo del pass sanitario” attraverso un’ordinanza “a partire da mercoledì di questa settimana” e ciò varrà “per tutti i centri commerciali di più di 20.000 metri quadri nei dipartimenti dove l’incidenza è scesa sotto i 200 (nuovi casi) per 100.000 abitanti (per settimana) e dove da una settimana l’incidenza è in continuo calo”, ha detto il ministro dell’Economia e delle finanze Bruno Le Maire all’emittente Bfmtv.

Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 15,93 e successiva a 16,25. Supporto a 15,62.