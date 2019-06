Ballottaggi, si vota in 136 Comuni. Alle urne 3,6 milioni di italiani

editato in: da

(Teleborsa) – Urne aperte oggi domenica 9 giugno dalle 07:00 alle 23:00 per ballottaggi che 3,6 milioni di cittadini decreteranno i nuovi Sindaci di 136 Comuni. Quindici i capoluoghi di Provincia interessati (Potenza, Avellino, Ferrara, Forlì, Reggio Emilia, Cremona, Ascoli Piceno, Campobasso, Biella, Verbania, Vercelli, Foggia, Livorno, Prato e Rovigo) e 109 Comuni con più di 15 mila abitanti, oltre ad altri 12 più piccoli.

La sfida è tra i primi 2 candidati di ciascun Comune che nella prima tornata delle amministrative del 26 maggio scorso non hanno raggiunto almeno il 50% dei consensi. L’attenzione è su Campobasso, unico capoluogo di regione interessato al voto, poi su Potenza, Livorno, Avellino e alcune città dell’Emilia-Romagna, come Ferrara, Reggio Emilia e Forlì, dove il PD rischia di non mantenere le proprie tradizionali roccaforti.