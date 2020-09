Baker Hughes si aggiudica commessa per mercato LNG Qatar

editato in: da

(Teleborsa) – Baker Hughes annuncia l’aggiudicazione di un’importante commessa in Qatar per la fornitura di turbine a gas e compressori per il progetto North Field East (NFE), al largo della costa nordorientale del Qatar, gestito da Qatargas.

L’ordine aggiudicato dalla Qatar Petroleum è tra i più significativi annunciati dal gruppo statunitense in ambito LNG, negli ultimi cinque anni, e contribuirà ad aumentare di 33 milioni la capacità produttiva del Paese, che passerà da 77 a 110 milioni di tonnellate di LNG all’anno, consentendogli la conquista della leadership globale nella produzione di LNG entro il 2025.

Nel dettaglio, la commessa consiste nella fornitura di quattro “mega-treni” LNG, ognuno dei quali sarà composto da tre turbine a gas Frame 9E DLN Ultra Low NOx e sei compressori centrifughi, per un totale di 12 turbine a gas e 24 compressori centrifughi. Il progetto NFE già vede operativi sei “mega treni” LNG spinti dalla tecnologia di turbomacchine di Baker Hughes.

L’ultimo ordine si inserisce in un quadro di collaborazione ultra ventennale tra il business Turbomachinery & Process Solutions di Baker Hughes, Qatar Petroleum e Qatargas.