Baidu, utili in calo nel secondo trimestre

(Teleborsa) – Brutto trimestre per il gruppo tech asiatico, che chiude con un calo. Baidu, conosciuto anche come la “Google cinese” ha visto un secondo trimestre con i profitti in calo del 62% a 2,41 miliardi di yuan rispetto ai 6,4 miliardi al 30 Giugno 2018 e con i ricavi aumentati dell’1,4% a 26,33 miliardi. Si tratta della crescita più debole degli ultimi due anni.

Alla luce dell’attuale situazione, Baidu ha dichiarato di aspettarsi pressioni nel trimestre in corso, con i ricavi che potrebbero attestarsi tra 26,9 e 28,5 miliardi.