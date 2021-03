Baidu in rialzo dopo approvazione quotazione a Hong Kong

editato in: da

(Teleborsa) – Baidu, il principale motore di ricerca cinese, è in rialzo negli scambi pre-apertura (+6%) dopo ha ottenuto il via libera per la quotazione sull’Hong Kong stock exchange, la seconda dopo il Nasdaq.

Gli ordini degli investitori potrebbero iniziare già questa settimana e Baidu potrebbe vendere il 5-9% del suo capitale nella quotazione sulla borsa asiatica.

La quotazione di Baidu seguirebbe quella di altre 22 società da inizio 2021 sulla stessa Borsa. Queste società hanno raccolto i proventi più alti di sempre da IPO nei primi due mesi dell’anno, un totale di 9,6 miliardi di dollari, secondo i dati di Refinitiv.

