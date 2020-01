B.f. riceve impegni aumento capitale per ulteriori 10 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – B.F. ha fatto sapere che sono giunti ulteriori impegni irrevocabili di sottoscrizione dell’aumento di capitale per complessivi 10 milioni di Euro. La ricapitalizzazione ha u valore complessivo di massimi 45 milioni ad un prezzo di 2,55 euro.

In particolare, hanno assunto un impegno irrevocabile alla sottoscrizione Equiter – Investimenti per il Territorio, per un importo complessivo pari a 5 milioni, Compagnia di San Paolo, per un importo complessivo di 2,5 milioni, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, per un importo complessivo di 2,5 milioni. Tutti hanno assunto l’impegno a non cedere le azioni che saranno loro assegnate per un periodo non inferiore a dodici mesi.

Alla data odierna, l’Aumento di Capitale risulta eseguito per il 73,33% dell’amrisulterà liberato per il 95,56%montare complessivo (circa 33 milioni di euro), ma una volta eseguiti questi nuovi impegni di sottoscrizione del proprio ammontare complessivo (circa 43 milioni).