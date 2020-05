Azzolina incontra sindacati su protocollo di intesa per maturità e avvio anno scolatico in sicurezza

editato in: da

(Teleborsa) – La scuola deve ripartire: il primo banco di prova sono gli esami di Stato. Lo ribadisce Marcello Pacifico, Presidente del sindacato della scuola Anief, apprezzando la decisione della Ministra Azzolina di convocare i sindacati per siglare un protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza del nuovo anno scolastico.

In una intervista a Teleborsa, il leader del sindacato ha spiegato che bisogna discutere di come tutelare la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori impegnati -personale amministrativo, collaboratori scolastici, personale docente – ed anche degli studenti.

“Sappiamo che il momento dell’esame di maturità è un momento molto importante nella vita degli studenti”, ha affermato Pacifico, ma occorre dare delle regole e capire fino a che punto c’ è la responsabilità del dirigente scolastico per quello che può succedere durante questi esami: dagli spostamenti dei commissari alla disciplina delle aree comuni, valutando anche eventualmente la possibilità di rendere pubblica la seduta d’esame via social ed evitando così l’assembramento delle persone.

E poi c’è l’avvio del nuovo ano scolastico – sottolinea il Presidente dell’Anief – perché “la didattica a distanza non può sostituire la didattica in presenza”, ma occorre anche “iniziare il nuovo anno in sicurezza”.

“Il ministero – ricorda – consulterà ancora il comitato scientifico nazionale e noi siamo disponibili a partecipare ai lavori, per trovare delle soluzioni per tutelare la salute dei lavoratori. Bisognerà rivedere i rapporti alunni-docenti per classe, introducendo il limite di 15 allievi, mettere mano agli organici del personale docente e ATA, procedere subito a un piano straordinario di reclutamento, senza trasformare gli insegnanti in video-terminalisti con la didattica a distanza o attribuire ai collaboratori scolastici la responsabilità della sanificazione che è invece di competenza del personale esterno specializzato”.

Nelle prossime ore, Anief invierà le sue osservazioni ai dieci punti affrontati nella bozza relativa al protocollo d’intesa e le sue domande per il comitato tecnico-scientifico per l’avvio in sicurezza degli esami di Stato. Nell’elaborato prodotto dal sindacato, si indica come procedere sui seguenti ambiti: ritorno in sicurezza, distanziamento sociale, reclutamento, riapertura plessi scolastici, premialità e valutazione del rischio, depenalizzazione, emissione di ordini di servizio, più un una serie di conclusioni su cui poterci confrontare con l’amministrazione.