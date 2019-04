Azionario Asia in rialzo

editato in: da

(Teleborsa) – Le principali borse asiatiche chiudono l’ultima seduta della settimana in rialzo seguendo la scia positiva disegnata da Wall Street, la vigilia. Per il mercato americano si è trattato del sesto rialzo consecutivo, in attesa del rapporto sull’occupazione americana, a marzo, in calendario oggi. L’attenzione degli investitori resta concentrata anche sulle trattative commerciali tra USA e Cina, ormai alle fasi finali.

L’indice Nikkei della borsa giapponese ha terminato gli scambi con un +0,27% a 21.786,27 punti mentre il più ampio paniere Topix ha concluso con un +0,25%.

Bene le borse cinesi, con Shanghai in rialzo dello 0,94% e Shenzhen dello 0,73%.

Segni prevalentemente positivi per le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute. Seul segna un +0,15% e Singapore +0,33% e Bangkok +0,19%. Chiuse le piazze di Hong Kong e Taiwan per festività. Limature per Kuala Lampur -0,14% e Jakarta -0,05%.

Tonica Mumbay +0,36% mentre Sidney retrocede dello 0,79%.