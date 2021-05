Azimut, raccolta netta positiva per 880 milioni di euro ad aprile

editato in: da

(Teleborsa) – Azimut ha registrato nel mese di aprile 2021 una raccolta netta positiva per 880 milioni di euro, raggiungendo così 10,3 miliardi di euro da inizio anno. In 4 mesi la raccolta di risparmio gestito in fondi ha raggiunto i 2 miliardi di euro, di cui oltre il 20% in prodotti di economia reale. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine aprile a 72,9 miliardi di euro, di cui 50,2 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.

“I dati di raccolta di aprile esprimono la forte vitalità delle attività del gruppo in Italia e all’estero e rafforza il trend positivo rilevato da inizio anno portando la raccolta totale netta a superare i 10,3 miliardi di euro – ha commentato il presidente Pietro Giuliani – Sempre più rilevante il peso della componente di risparmio gestito a conferma dell’eccellenza della nostra offerta sui mercati quotati e privati, in particolare registriamo un crescente interesse e apprezzamento per le innovative soluzioni di investimento in economia reale da noi promosse, e dell’impegno dei nostri professionisti di affiancare i clienti in una pianificazione finanziaria di lungo termine”.

“In un periodo di tassi a zero, continuiamo a produrre una perfomance media netta al cliente pari al +4%, circa 200 punti base superiore all’indice Azimut Morningstar”, ha aggiunto.