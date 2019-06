Azimut, raccolta netta positiva per 164 milioni a maggio

editato in: da

(Teleborsa) – Positiva la raccolta a maggio per il Gruppo Azimut, per circa 164 milioni di euro, raggiungendo così quasi 2 miliardi da inizio anno.

Nel corso del mese si è perfezionato l’acquisto del ramo di azienda di P&G SGR, uno dei maggiori operatori in Italia attivi nel segmento del credito strutturato e delle ABS. Il Gruppo potrà così avvalersi delle specifiche competenze a beneficio della propria clientela, sia per la gestione dei prodotti già in essere, sia per lo sviluppo di nuovi prodotti in futuro.

Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine maggio a € 54,6 miliardi, di cui € 42,2 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.

“Il dato positivo del mese, che ha risentito tuttavia dell’incremento della volatilità sui listini così come del disinvestimento di un mandato con bassa redditività di un cliente istituzionale, rafforza i risultati conseguiti da inizio anno portando la raccolta totale a raggiungere i 2 miliardi di euro – ha dichiarato Pietro Giuliani, Presidente del Gruppo – . Nonostante i mercati, la performance media ponderata netta ai nostri clienti è superiore al +4.3%, ben al di sopra dell’indice di mercato dei nostri concorrenti. Do infine il benvenuto ufficiale a Fabiana e Luca, che con il loro know-how e la loro esperienza come fondatori di P&G, ci aiuteranno ad aumentare le possibilità per i nostri clienti di avere performance sempre superiori e decorrelate dalla maggior parte dei mercati.”

Brilla il titolo a Piazza Affari: +2%.