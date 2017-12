Azimut, raccolta netta novembre positiva per 403 milioni di euro

(Teleborsa) – Azimut ha registrato a novembre una raccolta netta positiva per 403 milioni, portando così la raccolta netta da inizio anno a 5,9 miliardi.

Il dato di raccolta, spiega la società in una nota, ha beneficiato del consolidamento di Dunsford Financial Planning, l’ultima società di consulenza finanziaria in Australia entrata a far parte della scuderia Azimut.

Al netto del consolidamento delle masse da quest’ultima, il Gruppo ha conseguito nel mese di novembre una raccolta netta positiva di circa 300 milioni.

Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine novembre a 49,4 miliardi di euro, di cui 39,7

miliardi fanno riferimento alle masse gestite.

Il dato sulla raccolta non sembra aver scaldato il titolo, che sta limando lo 0,75% sulla Borsa milanese.