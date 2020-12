Azimut, raccolta netta novembre positiva per 280 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di novembre 2020 una raccolta netta positiva per circa 280 milioni di euro, raggiungendo

così circa 4,3 miliardi da inizio anno.

Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine novembre a 59,7 miliardi, di cui 46,1 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.

Pietro Giuliani, Presidente del Gruppo, commenta: “I numeri di novembre, in una situazione di lockdown in quasi tutto il

territorio italiano, confermano il trend positivo da inizio anno con una raccolta netta totale che supera i 4,3 miliardi di cui quasi 280 milioni nel solo mese di novembre. Rimane forte il contributo della componente gestita, e in particolar modo dei fondi e dei prodotti di economia reale, quest’ultimi che hanno raccolto oltre 100 milioni di euro in Italia e negli Stati Uniti nel mese di novembre. Grazie ad una gestione attiva e ben diversificata, i nostri clienti possono contare su una performance media ponderata netta positiva da inizio anno e del quasi 9% da gennaio 2019, recuperando in toto la volatilità vista nella prima metà dell’anno”.