Azimut, raccolta netta nel 2019 a 4,6 miliardi

Raccolta netta positiva per € 349 milioni a dicembre 2019 per Il Gruppo Azimut, portando così la raccolta netta dell’intero anno a € 4,6 miliardi.

Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine dicembre a € 59,1 miliardi, di cui € 46,0 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.

A fine 2019, il numero dei Consulenti Finanziari e Wealth Manager ammontava a 1788 unità.

“Archiviamo il 2019 con soddisfazione grazie a una raccolta netta totale di 4,6 miliardi di euro, derivata quasi interamente da attività organiche, e una performance media netta al cliente di 8,5% che ci hanno permesso di raggiungere per la prima volta nella nostra storia 59,1 miliardi di patrimonio complessivo – commenta Pietro Giuliani, Presidente del Gruppo – . I flussi di dicembre, sostenuti in particolare dal dinamismo dei consulenti in Italia, hanno contributo per 350 milioni di euro principalmente costituiti da soluzioni di risparmio gestito. I risultati dell’anno appena concluso, con un fatturato tra € 1,00 – 1,03 mld e un utile netto tra i € 360 – 370 mln, confermano la crescita costante delle attività internazionali del Gruppo, con i mercati esteri che contribuiscono positivamente grazie ad una maggiore diversificazione, e la forte capacità della nostra rete italiana con una raccolta netta, escludendo operazioni di acquisizione, cresciuta del 130% rispetto al 2018″.

Poco mosso il titolo a Piazza Affari: -0,59%.