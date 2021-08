Azimut, raccolta netta luglio positiva per oltre 1,6 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo Azimut ha chiuso il mese di luglio cn una raccolta netta di risparmio gestito positiva per oltre 1,6 miliardi di euro, raggiungendo così 13,6 miliardi di raccolta netta totale da inizio anno.

Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine luglio su un record di 77,2 miliardi, di cui 52,1 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.

Nel corso del mese si sono concluse due operazioni importanti nel segmento dei Private Markets negli Stati Uniti. La prima è l’acquisto di una quota in Pathlight Capital, che conta AUM per circa 1,4 miliardi dollari. La seconda è partnership completata da Kennedy Lewis nel settore dei CLO che porta masse per oltre 3,5 miliardi dollari, aumentando il totale delle AUM gestite da Kennedy Lewis a 7 miliardi dollari. Entrambe le operazioni sono consolidate pro-quota al 20%. Con la crescita organica e il completamento di queste due transazioni, le masse complessive nei Private Markets raggiungono i 3,5 miliardi di euro, e hanno contribuito per quasi il 50% della raccolta netta in fondi da inizio anno.