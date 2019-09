Azimut, raccolta netta da inizio anno a 3,4 miliardi di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di agosto 2019 una raccolta netta positiva per circa 189 milioni di euro, raggiungendo così circa 3,4 miliardi da inizio anno. Nel periodo estivo di luglio-agosto, il solo business italiano ha raccolto 600 milioni di euro circa.

Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine agosto a 56,5 miliardi, di cui 43,8 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.

“L’andamento della raccolta resta consistente anche ad agosto, periodo caratterizzato dalla consueta debolezza stagionale a cui quest’anno si è aggiunta una crescente volatilità che ha indotto gli investitori a comportamenti prudenziali – ha commentato Pietro Giuliani, Presidente del Gruppo – . Particolarmente positivo il dato dall’Italia; oltre ai 350 milioni di euro raccolti in luglio, il business italiano ha raccolto circa 250 milioni di euro nel mese di agosto, di cui una buona parte in fondi. Dall’altra parte si registrano delle uscite nel mese prevalentemente legate ad alcuni clienti istituzionali, tra i quali il previsto riscatto di un fondo pensione messicano che comunque ricostruirà la propria posizione durante l’anno. Grazie all’attività di consulenza prestata dai nostri professionisti e all’elevata diversificazione delle soluzioni di investimento del Gruppo, l’incertezza del contesto non ha tuttavia influito sui risultati al cliente come dimostra la performance ponderata media netta che si attesta a +5,5% da inizio anno”.

In rialzo il titolo a Piazza Affari: +0,92%.