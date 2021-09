Azimut Libera Impresa sigla accordo per acquisto controllo Cieffe Derma

editato in: da

(Teleborsa) – Azimut Libera Impresa SGR, per conto del fondo di Private Equity AZ Eltif Ophelia, ha siglato un accordo vincolante per l’acquisto del 55% di Cieffe Derma, una delle principali aziende italiane nella formulazione e distribuzione di prodotti dermocosmetici e di integratori dedicati al canale farmacia.

Cieffe Derma, fondata a Correzzana (MB) nel 2000 da Salvatore Frontera e da Maria Paletta, è presente su tutto il territorio nazionale e fornisce prodotti di primaria qualità per il trattamento di numerose aree terapeutiche in Dermatologia e, di recente, nella Ginecologia. Nel 2020 la Società ha realizzato un fatturato pari a circa 10 milioni di euro, registrando una crescita delle vendite media degli ultimi anni pari a circa il 10%.

A seguito dell’operazione, il nuovo assetto societario vedrà la SGR detenere il controllo della società al fianco dei soci imprenditori. Salvatore Frontera, ricevendo la piena fiducia dal nuovo azionista, ricoprirà il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato per guidare la società verso un ulteriore percorso di continua e solida crescita.

Salvatore Frontera, Presidente e Amministratore Delegato di Cieffe Derma, ha parlato “un traguardo importante nella storia della Cieffe Derma, a coronamento di un lungo percorso fatto di duro lavoro e passione”.

“L’investimento in Cieffe Derma è la seconda operazione del Fondo Ophelia a pochi mesi dall’inizio della sua operatività, questo a riprova dell’importanza del capitale per la crescita messo a disposizione delle PMI, soprattutto a sostegno di quelle aziende virtuose come Cieffe Derma pronte ad un ulteriore salto dimensionale e al rafforzamento del loro posizionamento di mercato grazie alla qualità e all’innovazione dei propri prodotti”, ha spiegato Marco Belletti, Amministratore Delegato di Azimut Libera Impresa SGR.

Matteo Bruni, Partner di Azimut Libera Impresa SGR, ha ricordato che “Cieffe Derma è una delle realtà più dinamiche nella fascia premium del mercato dei prodotti per la dermocosmetica dedicati al canale delle farmacie”.