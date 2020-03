Azimut in rosso in attesa dei risultati

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata no per Azimut, che evidenzia una perdita del 3,64%, risultando fra i peggiori titoli del FTSE MIB quest’oggi. Il mercato attende i risultati di bilancio, che dovrebbero evidenziate un boom dell’utile a 371 milioni di euro e ricavi per oltre 1 miliardo.

Il consensus indica inoltre un dividendo di 1,2 euro per azione, ma secondo gli analisti di Mediobanca la cedola potrebbe anche sorprendere ed arrivare a 1,5 euro.

L’andamento della società di servizi finanziari nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.

Analizzando lo scenario di Azimut si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 17,44 Euro. Prima resistenza a 18,62. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 17,01.