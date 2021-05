Azimut e Muzinich annunciano closing fondo AZ ELTIF Capital Solutions per circa 150 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Azimut, uno dei maggiori asset manager indipendenti europei, e Muzinich & Co. SGR, la società italiana di gestione del risparmio di Muzinich & Co., boutique specializzata nel comparto obbligazionario corporate pubblico e privato, annunciano il closing finale del fondo AZ ELTIF Capital Solutions, lanciato in partnership, per un totale di 147,5 milioni di euro.

La collaborazione fra il Gruppo Azimut e Muzinich & Co. SGR, nata durante i mesi più acuti della pandemia da Covid19, è orientata a una strategia di investimento a supporto di aziende con un trend operativo solido che, in uno scenario economico incerto, affrontano un temporaneo stress finanziario.

AZ ELTIF Capital Solutions, istituito dalla piattaforma di gestione lussemburghese Azimut Investments e gestito in delega da Muzinich & Co. SGR, intende, infatti, essere il punto di incontro fra investitori privati che, all’interno di un portafoglio diversificato, vogliono investire in economia reale e imprese alla ricerca di risorse finanziarie e industriali per intraprendere un percorso di rilancio aziendale.

Il fondo è stato strutturato coerentemente con le normative European Long Term Investment Fund (ELTIF) e PIR Alternativi, con il duplice obiettivo di consentire agli investitori private di accedere ad asset class, come quella del private debt, storicamente accessibili solo ad investitori istituzionali, e di incentivare il supporto all’economia reale tramite anche importanti benefici fiscali per gli investitori. A

questi parametri vanno ad aggiungersi criteri di selezione e implementazione degli investimenti improntati alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance, coerentemente con le best practices internazionali.