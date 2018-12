Azimut, contratto per acquisizione ramo azienda di P&G SGR

editato in: da

(Teleborsa) – Azimut Holding, tramite la controllata CGM Italia SGR ha sottoscritto con P&G SGR. un contratto preliminare per l’acquisto del ramo d’azienda di P&G SGR riferito principalmente alla gestione di fondi UCITS e di OICR alternativi non riservati.

P&G SGR, è uno dei maggiori operatori in Italia attivi nel segmento del credito strutturato e delle ABS, ricercando strategie a ritorno assoluto in settori di nicchia e avendo contribuito alla nascita del mercato dei CDO europei. E’ stata fondata da Luca Peviani e Fabiana Gambarota, che unitamente ad un team altamente qualificato di professionisti, hanno consentito di affermarsi quale boutique di investimento di riferimento in questo settore.

P&G collabora con il Gruppo Azimut fin dal 2016, con il primo progetto avviato congiuntamente nella forma di un fondo lussemburghese con delega di gestione in favore a P&G (AZ ABS). Tale fondo è stato avviato nel gennaio 2017 ed ha raggiunto masse di oltre 600 milioni di euro. In seguito a questa prima iniziativa, Azimut e P&G hanno definito un nuovo ambito di collaborazione nel segmento dei fondi retail con lo studio ed il lancio del fondo Azimut Private Debt.

Il perimetro dell’acquisto del ramo d’azienda include quindi il fondo UCITS “AZ Multi Asset – ABS”, e il FIA mobiliare di tipo chiuso non riservato “Azimut Private Debt”. Per effetto dell’acquisto del ramo d’azienda, tutte le attività, i rapporti e i contratti oggetto del trasferimento saranno interamente ricompresi nel perimetro del Gruppo Azimut. L’accordo è assistito dalle usuali clausole di garanzia, indennizzo e non concorrenza previste per operazioni della specie.