Azimut ancora in rallygrazie a nuovo calcolo commissioni

Brilla anche oggi Azimut, che passa di mano in Borsa con un aumento del 3,47%. Il titolo beneficia del nuovo metodo calcolo delle commissioni “variabili” per i fondi lussemburghesi che si tradurrà in una riduzione del costo variabile per clienti, in linea con i criteri IOSCO, e resterà in linea con gli standard di mercato.

Il nuovo metodo, sottoposto alle autorità lussemburghesi, si baserà su un calcolo annuale a benchmark più uno spread per ciascuna tipologia di prodotto, ma nello stesso tempo prevede un incremento di circa 50 punti base delle commissioni fisse.

IN Borsa, le implicazioni di breve periodo di Azimut sottolineano l’evoluzione della fase positiva al test dell’area di resistenza 11,04 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 10,66. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 11,43.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)