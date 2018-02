Azimut acquista il ramo di azienda di Sofia SGR

(Teleborsa) – Azimut Holding S.p.A. allarga il perimetro. Tramite la controllata Azimut Capital Management SGR S.p.A. (Azimut SGR), ha sottoscritto con Sofia Gestione del Patrimonio SGR S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (Sofia SGR) e Sofia Partners S.p.A. (Sofia Partners), quale socio di maggioranza di Sofia SGR, un accordo che prevede l’acquisto da parte di Azimut SGR delle attività di Sofia SGR.

L’Azienda è destinata principalmente all’esercizio dei servizi di (i) gestione collettiva del risparmio, (ii) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, (iii) gestione in regime di delega conferita da soggetti che prestano il servizio di gestione di portafogli di investimento e da parte di OICR, italiani e/o esteri e (iv) consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.

In concomitanza con il trasferimento dell’Azienda, Azimut SGR corrisponderà a Sofia SGR un corrispettivo base pari a 3 milioni di euro nonché, decorsi ventiquattro mesi, l’eventuale residua parte variabile del prezzo che sarà determinata in base all’andamento degli assets under management trasferiti ad Azimut SGR e alla loro redditività netta.

“Grazie a questa operazione rafforziamo ulteriormente le nostre capacità di gestione e ampliamo la rete dei consulenti con professionisti abituati a dialogare con clientela di alto profilo e in linea con la nostra attenzione alla soddisfazione del cliente. Inoltre la nostra piattaforma aperta ed indipendente di prodotti e servizi di wealth management si dimostra essere la condizione ideale per attrarre boutique di gestione del risparmio attive sul segmento più alto”, ha commentato Sergio Albarelli, Amministratore delegato di Azimut.

Frazionalmente positivo il titolo Azimut a Piazza Affari: +0,42%.