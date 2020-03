Aziende cinesi a Sigep Rimini: IEG perseguirà notizie lesive su Made in Italy

editato in: da

(Teleborsa) – La notizia che circola in queste ore di una vicinanza fisica fra due spazi espositivi predisposti da aziende con ragione sociale in Cina e nel nord Italia all’ultima edizione di SIGEP di Rimini corrisponde al vero. Così come corrisponde al vero che a gennaio la stessa vicinanza fisica si è registrata in decine di altre fiere, in aeroporti, treni e innumerevoli posti di aggregazione. SIGEP è terminato il 22 gennaio. Il paziente zero si è registrato a Codogno quattro settimane dopo. Un po’ lunga come incubazione.

Nell’invitare tutti a un atteggiamento responsabile su temi di tale gravità, Italian Exhibition Group rende noto che la diffusione di informazioni prive di fondamento saranno perseguite legalmente e che IEG vigilerà con attenzione perché eventuali ulteriori notizie o supposizioni non ledano gli interessi di un mercato che rappresenta uno dei più floridi “Made in Italy”. E che non ledano quelli della Società stessa, quotata alla Borsa Italiana.