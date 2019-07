axélero, ok dell’Assemblea a bilancio 2018

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea di axélero S.p.A., Internet Company quotata sul mercato AIM Italia, ha esaminato ed approvato a maggioranza il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione tenutosi il 30 maggio 2019.

I Ricavi netti consolidati al 31 dicembre 2018 ammontano a Euro 10,3 milioni, in calo rispetto a Euro 28,7 milioni dell’esercizio 2017. L’EBITDA è pari a Euro -15,5 milioni, in calo rispetto a Euro 9,4 milioni del 2017 mentre l’EBIT è pari a Euro -19,9 milioni rispetto a Euro 37,8 milioni del 2017. La Perdita di Esercizio è pari a Euro 22,4 milioni rispetto ad una Perdita pari ad Euro 39,8 milioni del 2017. La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2018 è pari ad Euro -31,3 milioni (debito netto) in calo rispetto al 31 dicembre 2017 quando era pari ad Euro -32,1 milioni (debito netto).