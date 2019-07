AwaRdS 2019, Danone, Everis, Ferrero ed EY tra le migliori aziende per gli stage

editato in: da

(Teleborsa) – Proseguendo una tradizione partita nel 2014 anche quest’anno la Repubblica degli Stagisti (RdS) ha premiato le aziende che si sono distinte per un particolare dettaglio della propria policy verso i giovani. A vincere gli AwaRdS 2019 (gioco di parole tra “award” e l’acronimo RdS), sono state 10 aziende che – sulla base di informazioni dettagliate sul numero di tirocinanti accolti; il numero di stage trasformati in contratti di lavoro; i dettagli sulle tipologie di inquadramento utilizzate; le assunzioni di under 30 effettuate senza passare attraverso lo stage; le condizioni economiche offerte; eventuali benefit come i buoni pasto, le agevolazioni per l’alloggio, il rimborso dei mezzi pubblici o altro – sono state considerate particolarmente meritevoli. I premi sono stati consegnati nel corso di “Best Stage”, l’evento annuale che la Repubblica degli Stagisti organizza per fare il punto sul tema dell’occupazione giovanile in Italia.

Il premio speciale “Welfare per gli stagisti” è andato a Danone che – come ha raccontato nel corso dell’evento Sonia Malaspina, direttrice HR Sud Est Europa di Danone – a partire da giugno 2019 ha attuato un’estensione del welfare aziendale (frutto della contrattazione di secondo livello e che ad oggi è pari a un importo annuale di 2mila euro) a chi fa un’esperienza di stage all’interno dell’azienda, “in un’ottica di responsabilità sociale di impresa e di inclusione”.

Le aziende che offrono agli stagisti “il miglior rimborso spese” sono, invece, Everis e Ferrero. Nel dettaglio Everis offre un rimborso spese mensile di 1000 euro al mese per tutti oltre a buoni pasto da 5,29 euro e notebook aziendale; Ferrero offre un rimborso spese mensile di 1000 euro per tutti oltre a mensa, laptop, sportello commissioni e spaccio aziendale.

Le aziende migliori per trovare lavoro secondo la Repubblica degli Stagisti sono, invece, Everis, Spindox, Medtronic vincitrici dell’AwaRDS per il “miglior tasso di assunzione post stage”. “Tutte queste aziende – spiegano da RdS – hanno, infatti, assunto oltre il 90% degli stagisti ospitati nel 2018, facendo loro un contratto di almeno 12 mesi”. Una “menzione speciale” è andata a Bip, che ha raggiunto il 90% di assunzioni sui 271 stage attivati nel 2018; e anche a Fonderie di Montorso, JSB e Sic, che hanno superato il 90% ma su numeri di stage troppo ridotti per poter dare accesso all’AwaRdS.

La “miglior performance di assunzioni dirette di giovani” è stata vinta da SDG, che nel 2018 ha assunto senza passare attraverso lo stage 56 under 30, su un organico di 220 dipendenti, e da BIP che nello stesso anno ha assunto direttamente 279 under 30, su un organico di 1.774 dipendenti.

A Nike Group va il premio “Super-speciale piccola impresa” per la sua straordinaria performance del 2018. Lo scorso anno Nike ha offerto agli stagisti un rimborso spese mensile di 1000 euro al mese; ha contrattualizzato oltre il 90% degli stagisti (14 stage, di cui 3 curriculari, attivati nel 2018 su 51 dipendenti), e anche ha assunto senza passare attraverso lo stage 8 under 30.

L’ “AwaRDS Speciale Lavoro Agile” è stato consegnato a Nestlé e Danone Company in seguito alla loro adesione, lo scorso maggio, alla Settimana del lavoro agile indetta dal Comune di Milano.

Infine, EY si è aggiudicata l’ “AwaRDS Speciale Women in Stem”. Alla base vi è l’iniziativa “Women of EY” che, avviata nell’autunno 2018 per aumentare gli inserimenti al femminile, a cavallo tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 ha portato la percentuale di giovani donne assunte di EY dal 30 al 45%.