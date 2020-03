Avviso manifestazione di interesse per Air Italy

editato in: da

(Teleborsa) – E’ apparso oggi sul Financial Times l’invito a produrre manifestazioni di interesse per l’acquisizione dei complessi aziendali di Air Italy, a firma dei due liquidatori Enrico Laghi e Franco Lagro, nominati dall’assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi l’11 febbraio 2020.

L’avviso riguarda il settore aviation e quello relativo alla manutenzione aeronautica. Non è usuale che un avviso venga pubblicato su testate di altri Paesi. L’invito arriva all’indomani del decreto Cura Italia che ha decretato la sospensione dei licenziamenti per la durata di 60 giorni per i 1.450 dipendenti della compagnia controllata da Alisarda e da Qatar Airways.