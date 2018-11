Avvio positivo per la Borsa di New York

editato in: da

(Teleborsa) – Inizio di settimana positivo per i principali indici a stelle e strisce, che a Wall Street aprono con variazioni positive superiori al punto percentuale.In salute anche le Borse europee a metà seduta, con Piazza Affari in rally arrivata a guadagnare fino a tre punti percentuali.

Dal fronte macroeconomico USA, cresce l’attività economica nel Distretto Fed di Chicago, mentre si attende nel pomeriggio l’idice Fed di Dallas.

La Borsa di New York apre con un guadagno dell’1,46% sul Dow Jones, spezzando la serie negativa iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, l’S&P-500 in aumento dell’1,20%. Positivo il Nasdaq 100 (+1,42%), come l’S&P 100 (1,2%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori finanziario (+1,76%), energia (+1,44%) e beni di consumo secondari (+1,42%).

Al top tra i giganti di Wall Street, American Express (+2,74%), Goldman Sachs (+2,56%), Caterpillar (+2,38%) e IBM (+2,18%).

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Jd.Com (+6,20%), Vodafone (+6,09%), Wynn Resorts (+4,95%) e Ctrip.Com International (+4,12%). L’unico titolo in ribasso è Micron Technology, che avvia le contrattazioni a -0,91%.