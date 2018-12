Avvio negativo per la Borsa di New York

editato in: da

(Teleborsa) – I mercati americani aprono le contrattazioni in rosso, dopo la chiusura in forte slancio registrata ieri 3 dicembre in scia alla tregua commerciale tra USA e Cina siglata al G20 di Buenos Aires. L’euforia pare però essere venuta meno ed anchei principali indici europei si apprestano a chiudere la seduta in negativo. Non fa eccezione Piazza Affari che perde oltre mezzo punto percentuale.

Focus su Apple, in ribasso di oltre due punti percentuali dopo che HSBC ha tagliato rating e target price del titolo. Nessun appuntamento dall’agenda macroeconomica USA.

Wall Street avvia così la seduta al di sotto della parità, con il Dow Jones che lima lo 0,55%; sulla stessa linea, in lieve calo lo S&P-500, che continua la giornata sotto la parità a 2.784,46 punti. Giù anche Nasdaq 100 (-0,42%) e S&P 100 (-0,34%).

In buona evidenza nell’S&P 500 il comparto sanitario. Nel listino, i settori informatica (-0,89%), beni industriali (-0,72%) e finanziario (-0,57%) sono tra i più venduti.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Verizon Communication (+1,17%), McDonald’s (+0,96%), Coca Cola (+0,83%) e Merck & Co (+0,78%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Caterpillar, che prosegue le contrattazioni a -2,25%.

Come detto inizio difficile per Apple, che mostra una flessione del 2,25%.

Intel scende dell’1,84%.

Pensosa Boeing, con un calo frazionale dello 0,97%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Regeneron Pharmaceuticals (+2,63%), Activision Blizzard (+2,25%), O’Reilly Automotive (+1,98%) e Celgene (+1,63%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Applied Materials, che ottiene -2,61%.

Vendite a piene mani su American Airlines, che soffre un decremento del 2,02%.

Calo deciso per KLA-Tencor, che segna un -1,99%.