Avvio in frazionale calo per i mercati europei

(Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia.

L’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,28%. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.238,8 dollari l’oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell’1,17%.

Lieve peggioramento dello spread, che sale a +285 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,14%.

Tra i listini europei tentenna Francoforte, con un modesto ribasso dello 0,47%, Londra lima lo 0,01% mentre Parigi segna un calo dello 0,52%.

Freccia rossa per il listino milanese, che avvia gli scambi con una flessione dello 0,33% sul FTSE MIB, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata giovedì scorso; si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share, che perde lo 0,35%, scambiando a 21.450 punti. Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap, che mostra un calo dello 0,60%, come il FTSE Italia Star (-0,3%).

Buona la performance a Milano dei comparti alimentare (+0,46%) e petrolio (+0,41%). Nel listino, i settori tecnologia (-1,65%), viaggi e intrattenimento (-1,01%) e servizi finanziari (-0,95%) sono tra i più venduti.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in luce Atlantia, con un ampio progresso dell’1,06%.

Performance modesta per Diasorin, che mostra un moderato rialzo dello 0,67%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su UBI Banca, che ottiene -2,10%.

Soffre STMicroelectronics, che evidenzia una perdita dell’1,82%.

Preda dei venditori Prysmian, con un decremento dell’1,68%.

Si concentrano le vendite su Brembo, che soffre un calo dell’1,47%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Saras (+1,80%), Datalogic (+1,49%), Interpump (+1,20%) e Carel Industries (+0,91%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca MPS -2,78%.

Vendite a piene mani su Tod’s, che soffre un decremento del 2,11%.

Giù Cattolica Assicurazioni, che registra un ribasso dell’1,97%.

Seduta negativa per Juventus, che mostra una perdita dell’1,87%.