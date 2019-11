Aviva annuncia riorganizzazione in 5 divisioni ma la City non premia

editato in: da

(Teleborsa) – Resta sotto pressione Aviva in chiusura di trattazioni a Londra, dove conferma un ribasso di circa il 3,5%. La compagnia assicurativa britannica ha annunciato un piano di riorganizzazione in 5 divisioni operative – investimenti e pensioni, assicurazioni generali, Vita UK, Vita Europa e Vita Asia – annunciando anche che cederà solo le attività ad Hong Kong.

Un piano che non sembra esser piaciuto molto agli operatori della City, che contavano in una riforma più ampia, che prevedesse anche la cessione di alcuni asset in Italia e Francia e la focalizzazione sul core business in UK.

(Foto: by rawpixel on Unsplash)